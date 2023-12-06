INSP

Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs.

NamaINSP

KedudukanNo.1200

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.10%

Bekalan Peredaran798,366,803

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.7983%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.3073823161861293,2023-12-06

Harga Terendah0.003948942101004962,2025-03-11

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

