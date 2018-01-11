IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

NamaIOST

KedudukanNo.396

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.04%

Bekalan Peredaran28,208,075,591

Bekalan Maks90,000,000,000

Jumlah Bekalan46,683,632,195

Kadar Peredaran0.3134%

Tarikh Keluaran2018-01-11 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.01 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman0.13649600744247437,2018-01-24

Harga Terendah0.00156203910694,2020-03-13

Rantaian Blok AwamIOST

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

