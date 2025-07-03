IRC

IRIS Chain is an AI-powered blockchain ecosystem that integrates biometric iris recognition with decentralized data management to revolutionize personal healthcare. Users can scan their iris via smartphone or kiosk to receive instant AI-based health diagnostics while earning IRC tokens as rewards. These tokens can be used for health subscriptions, staking, or decentralized ID verification within the ecosystem. IRIS Chain’s mission is to empower individuals to monitor their health in real time while ensuring data privacy through blockchain technology.

NamaIRC

KedudukanNo.4025

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks2,000,000,000

Jumlah Bekalan2,000,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.213517579217701,2025-07-03

Harga Terendah0.004390288558605807,2026-01-08

Rantaian Blok AwamMATIC

PengenalanIRIS Chain is an AI-powered blockchain ecosystem that integrates biometric iris recognition with decentralized data management to revolutionize personal healthcare. Users can scan their iris via smartphone or kiosk to receive instant AI-based health diagnostics while earning IRC tokens as rewards. These tokens can be used for health subscriptions, staking, or decentralized ID verification within the ecosystem. IRIS Chain’s mission is to empower individuals to monitor their health in real time while ensuring data privacy through blockchain technology.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapanXAUTPerolehAcara
Lagi
Året 2025
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
IRC/USDT
IRIS Chain
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (IRC)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
IRC/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (IRC)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...