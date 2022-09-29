ISK

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

NamaISK

KedudukanNo.1890

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran535,148,793.92

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan996,852,899.71

Kadar Peredaran0.5351%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.6174141988689682,2022-09-29

Harga Terendah0.002893097989614719,2025-09-20

Rantaian Blok AwamBASE

Sektor

Media Sosial

