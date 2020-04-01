JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

NamaJST

KedudukanNo.158

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,30%

Bekalan Peredaran9 900 000 000

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan9 900 000 000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2020-04-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0,00202 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman0.20825091,2021-04-05

Harga Terendah0.00476612780651,2020-05-09

Rantaian Blok AwamTRX

Sektor

Media Sosial

