KIMA

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

NamaKIMA

KedudukanNo.1536

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.46%

Bekalan Peredaran65,051,837.40828542

Bekalan Maks210,000,000

Jumlah Bekalan210,000,000

Kadar Peredaran0.3097%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.095506932178614,2024-11-27

Harga Terendah0.04643687296747349,2025-04-09

Rantaian Blok AwamARB

Sektor

Media Sosial

