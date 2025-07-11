KLK

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

NamaKLK

KedudukanNo.492

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,78%

Bekalan Peredaran100 000 000

Bekalan Maks1 000 000 000

Jumlah Bekalan100 000 000

Kadar Peredaran0.1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.631953236889443,2025-07-11

Harga Terendah0.35187983578947896,2025-07-17

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

