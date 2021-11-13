KP3R

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

NamaKP3R

KedudukanNo.1881

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)22.73%

Bekalan Peredaran425,178

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan425,178

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2056.096236418172,2021-11-13

Harga Terendah4.047328345227715,2025-09-25

Rantaian Blok AwamETH

