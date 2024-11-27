L1

Lamina1 is a layer 1 blockchain and platform for the next era of IP and co-creation.

NamaL1

KedudukanNo.4685

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks1,500,000,000

Jumlah Bekalan1,500,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.6040268637073883,2024-11-27

Harga Terendah0.005989958974224507,2025-08-01

Rantaian Blok AwamLAMINA1

PengenalanLamina1 is a layer 1 blockchain and platform for the next era of IP and co-creation.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.