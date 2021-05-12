LAT

PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.

NamaLAT

KedudukanNo.892

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.05%

Bekalan Peredaran6,706,610,512.389652

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan10,250,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2021-05-12 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.89407158,2021-05-12

Harga Terendah0.000119769693151375,2024-09-29

Rantaian Blok AwamLAT

Sektor

Media Sosial

