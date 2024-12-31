LAY

Loomlay enables the creation and monetization of AI agents for web3 through a no-code framework. These agents are self-improving, accessible from anywhere, and designed for collaboration, paving the way for AI-augmented teams.

NamaLAY

KedudukanNo.3980

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks465,861,236.77

Jumlah Bekalan465,813,837.22

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.21629516935195045,2025-01-07

Harga Terendah0.002601434290529499,2024-12-31

Rantaian Blok AwamBASE

Sektor

Media Sosial

