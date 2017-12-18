LBTC1

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

NamaLBTC1

KedudukanNo.6902

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks7,465,926

Jumlah Bekalan7,465,926

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran2017-12-18 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1037.530029296875,2018-01-30

Harga Terendah0.05135513457072038,2025-04-23

Rantaian Blok AwamLBTC

Året 2025
