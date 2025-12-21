LIGHT

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Nama

Kedudukan No.654

Modal Pasaran $0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $0.00

Bahagian Pasaran %

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J) 17.03%

Bekalan Peredaran 43,056,972

Bekalan Maks 420,000,000

Jumlah Bekalan 420,000,000

Kadar Peredaran 0.1025%

Tarikh Keluaran --

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan --

Tertinggi Sepanjang Zaman 4.805051677536143, 2025-12-21

Harga Terendah 0.35641919746255113, 2025-12-31

Rantaian Blok Awam BSC

PengenalanBitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

