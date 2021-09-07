LIKE

LIKE is the utility token at the core of an ecosystem of AI & blockchain products built for creators by Like Labs. Like Labs is developing a suite of solutions using AI and blockchain to empower creators, amplify their reach, and create sustainable revenue streams in this new digital age. We believe by removing financial censorship, and providing cutting-edge AI tools, we will create a fairer and more inclusive creator economy.

NamaLIKE

KedudukanNo.1735

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.10%

Bekalan Peredaran331,159,918

Bekalan Maks500,000,000

Jumlah Bekalan500,000,000

Kadar Peredaran0.6623%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.00581899,2021-09-07

Harga Terendah0.001349657658212979,2023-08-06

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

