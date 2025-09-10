LINEA

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

NamaLINEA

KedudukanNo.267

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.14%

Bekalan Peredaran15,482,147,850

Bekalan Maks72,009,990,000

Jumlah Bekalan72,009,990,000

Kadar Peredaran0.215%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.04657278430753583,2025-09-10

Harga Terendah0.005926820554907513,2025-12-18

Rantaian Blok AwamLINEA

