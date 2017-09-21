LINK

Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

NamaLINK

KedudukanNo.12

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0031%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)26.75%

Bekalan Peredaran657,099,970.4527867

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2017-09-21 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.0914 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman52.87608912,2021-05-10

Harga Terendah0.1262969970703125,2017-09-23

Rantaian Blok AwamETH

