Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

KedudukanNo.3306

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,14%

Bekalan Peredaran13.763.427

Bekalan Maks200.000.000

Jumlah Bekalan200.000.000

Kadar Peredaran0.0688%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman9.151237065924299,2024-03-30

Harga Terendah0.001600006533980579,2025-09-09

Rantaian Blok AwamMATIC

Sektor

Media Sosial

