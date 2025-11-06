LONG

Belong's core product, CheckIn, functions as a performance-based affiliate network where venues connect with visitors through verified community recommendations. The platform uses multi-verification systems combining QR codes, NFC technology, and geo-location to confirm physical presence at venues. Smart contracts automatically calculate and distribute rewards once a referred visitor makes a purchase, ensuring venues only compensate promoters for verified visits that generate revenue.

NamaLONG

KedudukanNo.2719

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,90%

Bekalan Peredaran70 966 666

Bekalan Maks750 000 000

Jumlah Bekalan750 000 000

Kadar Peredaran0.0946%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.16054124197194466,2025-11-06

Harga Terendah0.002353255461294387,2025-12-11

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanBelong's core product, CheckIn, functions as a performance-based affiliate network where venues connect with visitors through verified community recommendations. The platform uses multi-verification systems combining QR codes, NFC technology, and geo-location to confirm physical presence at venues. Smart contracts automatically calculate and distribute rewards once a referred visitor makes a purchase, ensuring venues only compensate promoters for verified visits that generate revenue.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.