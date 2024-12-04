LUMIA

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

KedudukanNo.663

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)2.32%

Bekalan Peredaran132,285,305.06127739

Bekalan Maks238,888,888

Jumlah Bekalan238,888,888

Kadar Peredaran0.5537%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.59516770698109,2024-12-04

Harga Terendah0.1949649620411284,2025-06-22

Rantaian Blok AwamETH

