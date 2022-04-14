LUNAM

AdLunam is a full-stack Web3 fundraising platform that powers smarter airdrops and IDOs by integrating 360° engagement analytics into allocation mechanics. At the core is our proprietary Proof of Attention™ (PoA) protocol, which scores user behaviour across social and on-chain platforms to build dynamic investor reputation profiles. This data flows through our full product suite (SocialFi, token sales, DEX), each product strengthening the next, forming a growth flywheel where engagement becomes data, data becomes reputation, and reputation drives access and capital.

NamaLUNAM

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBASE

Sektor

Media Sosial

