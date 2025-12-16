MAGMA

Magma Finance is the liquidity hub of Sui, pioneering the first Adaptive Liquidity Market Maker (ALMM) built entirely in Move. Designed to unlock the full potential of on-chain liquidity, Magma’s ALMM architecture dynamically concentrates liquidity across discrete price bins. This enables tighter pricing, deeper liquidity, and near-zero slippage for traders—while maximizing capital efficiency for liquidity providers.

KedudukanNo.646

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)2.19%

Bekalan Peredaran190,000,000

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.19%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.1846753272826593,2025-12-16

Harga Terendah0.10054432247256624,2025-12-16

Rantaian Blok AwamSUI

PengenalanMagma Finance is the liquidity hub of Sui, pioneering the first Adaptive Liquidity Market Maker (ALMM) built entirely in Move. Designed to unlock the full potential of on-chain liquidity, Magma’s ALMM architecture dynamically concentrates liquidity across discrete price bins. This enables tighter pricing, deeper liquidity, and near-zero slippage for traders—while maximizing capital efficiency for liquidity providers.

