Magma Finance is the liquidity hub of Sui, pioneering the first Adaptive Liquidity Market Maker (ALMM) built entirely in Move. Designed to unlock the full potential of on-chain liquidity, Magma’s ALMM architecture dynamically concentrates liquidity across discrete price bins. This enables tighter pricing, deeper liquidity, and near-zero slippage for traders—while maximizing capital efficiency for liquidity providers.

KedudukanNo.646

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)2.19%

Bekalan Peredaran190,000,000

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.19%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.1846753272826593,2025-12-16

Harga Terendah0.10054432247256624,2025-12-16

Rantaian Blok AwamSUI

