Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

KedudukanNo.1328

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)31.51%

Bekalan Peredaran8,907,562.97619706

Bekalan Maks100,000,000

Jumlah Bekalan47,218,990.57004841

Kadar Peredaran0.089%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman6.672668572600626,2025-06-19

Harga Terendah0.2476112480740415,2025-08-03

Rantaian Blok AwamBSC

Loading...