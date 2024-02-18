MAVIA

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

NamaMAVIA

KedudukanNo.888

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)3.83%

Bekalan Peredaran161,354,675

Bekalan Maks256,989,887.032251

Jumlah Bekalan250,000,000

Kadar Peredaran0.6278%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman10.70544724630311,2024-02-18

Harga Terendah0.09690384445875239,2025-03-11

Rantaian Blok AwamETH

