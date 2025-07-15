MBG

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide. Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

NamaMBG

KedudukanNo.383

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)7.07%

Bekalan Peredaran130,420,348.91249491

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan995,140,000

Kadar Peredaran0.1304%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.7467194325400413,2025-07-23

Harga Terendah0.3528373310674298,2025-07-15

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

