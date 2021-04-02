MBL

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

NamaMBL

KedudukanNo.669

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.04%

Bekalan Peredaran18,787,887,214

Bekalan Maks30,000,000,000

Jumlah Bekalan30,000,000,000

Kadar Peredaran0.6262%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.0012 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman0.04599472,2021-04-02

Harga Terendah0.000767721148402,2020-03-13

Rantaian Blok AwamONT

Pengenalan【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.