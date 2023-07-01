MCN

MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems.

Bekalan Peredaran12,000,000

Bekalan Maks12,000,000

Jumlah Bekalan12,000,000

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran2023-07-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.1 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman9.457790290498655,2024-12-29

Harga Terendah0.06541121432124603,2025-05-15

Rantaian Blok AwamBSC

