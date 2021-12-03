METAHERO

Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.

NamaMETAHERO

KedudukanNo.1507

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran5,095,643,290

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan9,766,213,274

Kadar Peredaran0.5095%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.25184993363636166,2021-12-03

Harga Terendah0.00028889800020885,2024-12-17

Rantaian Blok AwamBSC

Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

METAHERO/USDT
Metahero
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (METAHERO)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Loading...