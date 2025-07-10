METANIA

Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.

Bekalan Maks500,000,000

Jumlah Bekalan500,000,000

Tertinggi Sepanjang Zaman0.05474586938767864,2025-07-10

Harga Terendah0.022055558841255152,2025-09-27

Rantaian Blok AwamBSC

