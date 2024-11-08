MEY

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

Bekalan Peredaran284,309,283.0333333

Bekalan Maks2,300,000,000

Jumlah Bekalan2,300,000,000

Kadar Peredaran0.1236%

Tertinggi Sepanjang Zaman0.4906243303518219,2024-12-12

Harga Terendah0.02039484590784851,2024-11-08

Rantaian Blok AwamBASE

