MemeMarket is the first AI-powered on-chain prediction market for meme coins on Solana. It fuses Pump.fun’s viral mechanics with Polymarket’s market depth, enhanced by oracle-verified pricing, a revolutionary $MFUN-powered liquidity engine, and smarter, more capital-efficient tools — all designed for the next 100M retail users. The platform transforms chaotic meme coin speculation into structured, yield-generating trading, offering traders fresh, high-ROI opportunities aligned with real market flows — while eliminating centralized control and manipulation risks.

KedudukanNo.8690

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.03535644078933942,2025-11-05

Harga Terendah0.000015389648512728,2025-12-30

Rantaian Blok AwamSOL

