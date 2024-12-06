MINIMA

The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise.

NamaMINIMA

KedudukanNo.1308

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.04%

Bekalan Peredaran402,666,667

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan999,991,226

Kadar Peredaran0.4026%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.13507396487566234,2024-12-06

Harga Terendah0.010783581541609933,2025-03-13

Rantaian Blok AwamMINIMA

Sektor

Media Sosial

