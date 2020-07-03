MLN

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

NamaMLN

KedudukanNo.862

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)277.59%

Bekalan Peredaran2,988,519.60670759

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan2,989,139.22237952

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2020-07-03 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman270.0450134277344,2018-01-04

Harga Terendah1.79671464105,2020-03-13

Rantaian Blok AwamETH

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.