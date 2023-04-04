MLXC

The Marvellex blockchain “Introduces for the first time the concept of proof of staked gold (POSG), where the amount staked is not an unstable token minted from the ether, but the most widely accepted stable store of value, I. H. Gold, Marvellex grand stores and Real Estate.

NamaMLXC

KedudukanNo.7425

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks700,000,000,000

Jumlah Bekalan650,000,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.5147779503691295,2023-04-04

Harga Terendah0.00000013969110984,2024-10-11

Rantaian Blok AwamMLXC

Sektor

Media Sosial

