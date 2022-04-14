MMOSH

MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps.

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Rantaian Blok AwamSOL

Media Sosial

