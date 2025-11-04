MMT

Momentum is the operating system powering the next era of global finance, where crypto assets and real world assets are traded seamlessly on one platform.

NamaMMT

KedudukanNo.434

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)8.61%

Bekalan Peredaran204,095,424

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.204%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman4.163270628183712,2025-11-04

Harga Terendah0.17772532977738906,2025-12-15

Rantaian Blok AwamSUI

