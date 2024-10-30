MNFT

MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

NamaMNFT

KedudukanNo.1947

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran142,323,745,596

Bekalan Maks400,000,000,000

Jumlah Bekalan161,473,966,228.24133

Kadar Peredaran0.3558%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000290030640478054,2024-10-30

Harga Terendah0.000002998725108824,2024-10-31

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanMNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.