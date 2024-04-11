MSQ

MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform.

NamaMSQ

KedudukanNo.647

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)25,16%

Bekalan Peredaran5 990 103

Bekalan Maks25 916 431

Jumlah Bekalan25 916 431

Kadar Peredaran0.2311%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman24.250265098224798,2025-05-26

Harga Terendah0.16930807804791836,2024-04-11

Rantaian Blok AwamMATIC

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

