Miyaku.ai is an advanced AI agent ecosystem built on Base Chain, designed to simplify crypto intelligence for both beginners and professionals.It provides real-time market analysis, on-chain data insights, and personalized trading guidance, acting as an AI-powered gateway to the crypto world. Users can access fundamental education, deep analytics, and cutting-edge agent tools in one unified platform.

