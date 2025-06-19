MYX

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

KedudukanNo.57

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0004%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)96.01%

Bekalan Peredaran197,111,680.5

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.1971%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman19.01354447197708,2025-09-11

Harga Terendah0.04671661054199852,2025-06-19

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

