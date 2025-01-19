MY

MetYa is an AI-driven SocialFi × PayFi platform that turns social activity into spendable value. With MePay—our digital card—users get instant virtual issuance, $MY top-ups, granular controls, and global acceptance across 50M+ merchants via partner networks, with Apple/Google Pay where supported. $MY powers payment fees & discounts, creator boosts, memberships, staking/loyalty, and in-app governance. By linking earn → hold → spend, MetYa creates real, recurring demand for $MY and delivers a smooth, secure Web3 social-payment experience.

NamaMY

KedudukanNo.271

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,62%

Bekalan Peredaran980 251 770,31

Bekalan Maks1 000 000 000

Jumlah Bekalan974 150 216,2418

Kadar Peredaran0.9802%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.3026106966057054,2025-01-19

Harga Terendah0.06088509988318206,2025-04-04

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

BursaDEX+
MY
