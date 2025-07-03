M

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

NamaM

KedudukanNo.40

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0006%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.96%

Bekalan Peredaran1,254,817,234.4208708

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan5,322,134,006.928096

Kadar Peredaran0.1254%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.9597770942123245,2025-09-18

Harga Terendah0.03524461750801544,2025-07-03

Rantaian Blok AwamMEMECORE

Sektor

Media Sosial

