NCDT

nuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview

NamaNCDT

KedudukanNo.2087

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.27%

Bekalan Peredaran50,000,000

Bekalan Maks50,000,000

Jumlah Bekalan50,000,000

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman408.48650004,2020-11-11

Harga Terendah0,2021-11-16

Rantaian Blok AwamETH

Pengenalannuco.cloud revolutionizes cloud computing through UC Berkeley's BOINC technology, integrating various data centers and launching nuco.cloud SKYNET, the first decentralized mesh hyperscaler. The offerings, which include nuco.cloud SKYNET, GO, PRO, & CUSTOM, address a broad range of computational requirements, providing a 70-90% cost advantage over AWS. With endorsements from BAFA and DLR "DigitalJetzt" grants, nuco.cloud also assists clients in obtaining public funding. Upcoming staking opportunities are also anticipated. Further details: https://nuco.cloud/overview

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.