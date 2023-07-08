NDC

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

NamaNDC

KedudukanNo.3246

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.75%

Bekalan Peredaran7,357,001

Bekalan Maks88,000,000

Jumlah Bekalan88,000,000

Kadar Peredaran0.0836%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.6974301396700509,2024-10-01

Harga Terendah0.00001097267523913,2023-07-08

Rantaian Blok AwamNIGELLA

