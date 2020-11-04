NEAR

NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.

NamaNEAR

KedudukanNo.35

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran0.0009%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)%19,89

Bekalan Peredaran1.249.836.992

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1.273.022.948

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman20.41834471901754,2022-01-16

Harga Terendah0.52596364,2020-11-04

Rantaian Blok AwamNEAR

PengenalanNEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.