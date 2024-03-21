NFE

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

NamaNFE

KedudukanNo.2872

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)%0,03

Bekalan Peredaran104.375.043,61457054

Bekalan Maks900.000.000

Jumlah Bekalan899.599.999,28

Kadar Peredaran0.1159%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.35603402476610446,2024-03-21

Harga Terendah0.00068463368763056,2025-06-13

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

