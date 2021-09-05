NFT

APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent.

NamaNFT

KedudukanNo.128

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran999,990,000,000,000

Bekalan Maks999,990,000,000,000

Jumlah Bekalan999,990,000,000,000

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.00000764,2021-09-05

Harga Terendah0.000000288884040432,2023-06-10

Rantaian Blok AwamTRX

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.