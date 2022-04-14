NOW

NOWChain, a revolutionizing decentralized platform. We offers unparalleled security and scalability for digital transactions and decentralized applications. utilizing Proof of Mobile (PoM) to seamlessly integrate your everyday device. Step into a new era of blockchain innovation with NOW Blockchain.

NamaNOW

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamNOWCHAIN

PengenalanNOWChain, a revolutionizing decentralized platform. We offers unparalleled security and scalability for digital transactions and decentralized applications. utilizing Proof of Mobile (PoM) to seamlessly integrate your everyday device. Step into a new era of blockchain innovation with NOW Blockchain.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.