OCTA

OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

NamaOCTA

KedudukanNo.976

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.45%

Bekalan Peredaran39,076,818

Bekalan Maks48,000,000

Jumlah Bekalan37,959,514.4540972

Kadar Peredaran0.8141%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.493419475975837,2024-07-11

Harga Terendah0.12048842260800421,2023-04-05

Rantaian Blok AwamOCTA

