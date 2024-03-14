OFN

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

NamaOFN

KedudukanNo.2445

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.02%

Bekalan Peredaran174,845,640.2642292

Bekalan Maks500,000,000

Jumlah Bekalan500,000,000

Kadar Peredaran0.3496%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.9082576116204563,2024-03-14

Harga Terendah0.000321660813185712,2025-07-19

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

