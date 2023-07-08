OLAS

A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way.

NamaOLAS

KedudukanNo.646

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.17%

Bekalan Peredaran180,229,265.88732558

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan471,186,406.5441952

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman8.47238230882391,2024-01-03

Harga Terendah0.014833599305266324,2023-07-08

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

